«Маленький Марко»: якою є позиція майбутнього держсекретаря США щодо України

Марко Рубіо, колишній суперник Дональда Трампа на праймеріз 2016 року, став несподіваним вибором на посаду держсекретаря в новій адміністрації президента США. Financial Times опублікував статтю в якій проаналізував позицію Рубіо з основних зовнішньополітичних питань, пише УНН.

Марко Рубіо народився в Маямі, але дитинство провів у Лас-Вегасі, де його батько працював барменом у казино, а мати була економкою в готелі. Згодом вона перейшла на роботу на фабрику, паралельно доглядаючи чотирьох дітей. У юності Рубіо захоплювався американським футболом, навіть грав у команді коледжу Таркіо в Міссурі. Однак, покинувши спорт, він перевівся до громадського коледжу, а пізніше вступив до Університету Флориди, де у 1993 році отримав ступінь з політології. У 1996 році він завершив юридичну освіту в Університеті Маямі.

Рубіо є сином кубинських іммігрантів, і це багато в чому визначило його політичну кар’єру. У 2011 році він вперше був обраний до Сенату, а в 2016 році спробував балотуватися на пост президента США.

Проте його кампанія зазнала невдачі, зокрема через гострі атаки Дональда Трампа, який називав його "маленьким Марко". Тоді Рубіо не залишився осторонь, назвавши Трампа "баригою", який без спадкової нерухомості продавав би годинники на вулиці.

Хоча ці суперечки залишили слід, згодом Трамп запропонував Рубіо одну з ключових посад у своїй адміністрації — держсекретаря.

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Поворот настільки різкий, що навіть іноземні союзники висловили подив, а деяке полегшення.

Така особа, як Рубіо, контрастує з більш спірними обранцями новообраного президента з питань національної безпеки, такими як колишній коментатор Fox Піт Хегсет з оборони та Тулсі Габбард -кандидат на посаду директора національної розвідки, яку критикували за проросійську позицію.

"Чесно кажучи, деякі кандидатури Трампа змусили нас відкрити щелепи — але не Рубіо… Він має значний досвід зовнішньої політики та розуміє додаткову цінність сильних альянсів", — сказав високопоставлений чиновник однієї з країн НАТО.

Загалом, у Сенаті Марко Рубіо став відомим своєю жорсткою позицією щодо Китаю. Він активно критикував політику Пекіна, виступаючи проти переслідування уйгурів, придушення демократичних протестів у Гонконзі та тиску на Тайвань. У 2020 році Китай ввів проти нього санкції через його активну критику. Також Рубіо написав дві доповіді, в яких попереджав про загрозу, яку Китай становить для економіки та технологій США.

На початку своєї кар’єри Рубіо був рішучим прихильником глобальної ролі Америки, називаючи її "незамінною силою". Однак згодом його риторика змінилася. Він став наголошувати на обмежених ресурсах США, вказуючи, що країна повинна обирати, де саме діяти.

Позиція щодо України

Ставлення Рубіо до України також пережило трансформацію. Спочатку він рішуче підтримував боротьбу України проти російської агресії. Проте цього року він проголосував проти додаткового фінансування для Києва, назвавши конфлікт "тупиковою ситуацією"ю

"Ми хочемо, щоб цей конфлікт закінчився , і він вимагатиме деяких дуже важких рішень", – сказав він.

Насправді ж, іноземні дипломати, і зовнішньополітичний істеблішмент Вашингтона сумніваються в тому, наскільки впливовим буде Рубіо і як йому вдасться співпрацювати з іншими більш неортодоксальними або радикальними обранцями Трампа.

Високопоставлений чиновник із країни НАТО зменшив свій оптимізм щодо Рубіо, сказавши, що "багато залежатиме від того, ким будуть його заступники та наскільки сильною буде його позиція щодо Ради національної безпеки".