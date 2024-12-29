«Маленький Марко»: якою є позиція майбутнього держсекретаря США щодо України

ukenru
18:58 • 11977 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
14:49 • 136925 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

13:49 • 131795 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 135263 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 153161 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 172785 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 149043 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 158633 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 175846 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 221871 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

Установки, ракети та боєприпаси: Німеччина оновила список допомоги, яку передала Україні

17 березня, 12:14 • 148908 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 132317 перегляди
ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

ЄС підтвердив вихід США з групи моніторингу воєнних злочинів рф в Україні

15:27 • 113922 перегляди
На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

На Херсонщині чоловік підірвався на російській міні "Пелюстка"

16:18 • 108151 перегляди
Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

Україна розраховує на допомогу Міжнародної морської організації для контролю припинення вогню на морі

16:31 • 125988 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

14:49 • 136942 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 132317 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 241383 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 238022 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 366884 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

16:09 • 44195 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

13:49 • 56962 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 55872 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 92099 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 107183 перегляди
Актуальне
«Маленький Марко»: якою є позиція майбутнього держсекретаря США щодо України

«Маленький Марко»: якою є позиція майбутнього держсекретаря США щодо України

Київ • УНН

 • 33394 перегляди

Трамп несподівано обрав свого колишнього суперника Марко Рубіо на посаду держсекретаря США. Рубіо змінив свою позицію щодо України від рішучої підтримки до голосування проти додаткового фінансування.

Марко Рубіо, колишній суперник Дональда Трампа на праймеріз 2016 року, став несподіваним вибором на посаду держсекретаря в новій адміністрації президента США. Financial Times опублікував статтю в якій проаналізував позицію Рубіо з основних зовнішньополітичних питань, пише УНН.

Марко Рубіо народився в Маямі, але дитинство провів у Лас-Вегасі, де його батько працював барменом у казино, а мати була економкою в готелі. Згодом вона перейшла на роботу на фабрику, паралельно доглядаючи чотирьох дітей. У юності Рубіо захоплювався американським футболом, навіть грав у команді коледжу Таркіо в Міссурі. Однак, покинувши спорт, він перевівся до громадського коледжу, а пізніше вступив до Університету Флориди, де у 1993 році отримав ступінь з політології. У 1996 році він завершив юридичну освіту в Університеті Маямі.

Рубіо є сином кубинських іммігрантів, і це багато в чому визначило його політичну кар’єру. У 2011 році він вперше був обраний до Сенату, а в 2016 році спробував балотуватися на пост президента США. 

Проте його кампанія зазнала невдачі, зокрема через гострі атаки Дональда Трампа, який називав його "маленьким Марко". Тоді Рубіо не залишився осторонь, назвавши Трампа "баригою", який без спадкової нерухомості продавав би годинники на вулиці. 

Хоча ці суперечки залишили слід, згодом Трамп запропонував Рубіо одну з ключових посад у своїй адміністрації — держсекретаря.

Забезпечимо мир через силу: Рубіо про своє призначення та плани на посаді держсекретаря США15.11.24, 10:05 • 15156 переглядiв

Поворот настільки різкий, що навіть іноземні союзники висловили подив, а деяке полегшення. 

Така особа, як Рубіо, контрастує з більш спірними обранцями новообраного президента з питань національної безпеки, такими як колишній коментатор Fox Піт Хегсет з оборони та Тулсі Габбард -кандидат на посаду директора національної розвідки, яку критикували за проросійську позицію.

"Чесно кажучи, деякі кандидатури Трампа змусили нас відкрити щелепи — але не Рубіо… Він має значний досвід зовнішньої політики та розуміє додаткову цінність сильних альянсів",  — сказав високопоставлений чиновник однієї з країн НАТО.

Загалом, у  Сенаті Марко Рубіо став відомим своєю жорсткою позицією щодо Китаю. Він активно критикував політику Пекіна, виступаючи проти переслідування уйгурів, придушення демократичних протестів у Гонконзі та тиску на Тайвань. У 2020 році Китай ввів проти нього санкції через його активну критику. Також Рубіо написав дві доповіді, в яких попереджав про загрозу, яку Китай становить для економіки та технологій США.

На початку своєї кар’єри Рубіо був рішучим прихильником глобальної ролі Америки, називаючи її "незамінною силою". Однак згодом його риторика змінилася. Він став наголошувати на обмежених ресурсах США, вказуючи, що країна повинна обирати, де саме діяти.

Позиція щодо України

Ставлення Рубіо до України також пережило трансформацію. Спочатку він рішуче підтримував боротьбу України проти російської агресії. Проте цього року він проголосував проти додаткового фінансування для Києва, назвавши конфлікт "тупиковою ситуацією"ю 

"Ми хочемо, щоб цей конфлікт закінчився , і він вимагатиме деяких дуже важких рішень", – сказав він.

Насправді ж, іноземні дипломати, і зовнішньополітичний істеблішмент Вашингтона сумніваються в тому, наскільки впливовим буде Рубіо і як йому вдасться співпрацювати з іншими більш неортодоксальними або радикальними обранцями Трампа.

Високопоставлений чиновник із країни НАТО зменшив свій оптимізм щодо Рубіо, сказавши, що "багато залежатиме від того, ким будуть його заступники та наскільки сильною буде його позиція щодо Ради національної безпеки".

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

ПолітикаНовини Світу
senat-spoluchenykh-shtativ-amerykyСенат Сполучених Штатів Америки
rada-natsionalnoi-bezpeky-sshaРада національної безпеки США
natoNATO
donald-trampДональд Трамп
kytaiКитай
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна

Звернутися з питань розміщення реклами