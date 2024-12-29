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«Маленький Марко": какова позиция будущего госсекретаря США по Украине

«Маленький Марко": какова позиция будущего госсекретаря США по Украине

Киев  •  УНН

 • 7390 просмотра

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Трамп неожиданно выбрал своего бывшего соперника Марко Рубио на должность госсекретаря США. Рубио изменил свою позицию по Украине от решительной поддержки до голосования против дополнительного финансирования.

Марко Рубио, бывший соперник Дональда Трампа на праймериз 2016 года, стал неожиданным выбором на должность госсекретаря в новой администрации президента США. Financial Times опубликовал статью в которой проанализировал позицию Рубио по основным внешнеполитическим вопросам, пишет УНН.

Марко Рубио родился в Майами, но детство провел в Лас-Вегасе, где его отец работал барменом в казино, а мать была экономкой в отеле. Впоследствии она перешла на работу на фабрику, параллельно присматривая за четырьмя детьми. В юности Рубио увлекался американским футболом, даже играл в команде колледжа Таркио в Миссури. Однако, оставив спорт, он перевелся в общественный колледж, а позже поступил в Университет Флориды, где в 1993 году получил степень по политологии. В 1996 году он получил юридическое образование в Университете Майами.

Рубио является сыном кубинских иммигрантов, и это во многом определило его политическую карьеру. В 2011 году он впервые был избран в Сенат, а в 2016 году попытался баллотироваться на пост президента США. 

Однако его кампания потерпела неудачу, в частности из-за острых атак Дональда Трампа, который называл его "маленьким Марко". Тогда Рубио не остался в стороне, назвав Трампа "барыгой", который без наследственной недвижимости продавал бы часы на улице. 

Хотя эти споры оставили след, впоследствии Трамп предложил Рубио одну из ключевых должностей в своей администрации - госсекретаря.

Обеспечим мир через силу: Рубио о своем назначении и планах на посту госсекретаря США15 нояб. 2024, 08:05 • 14576 просмотров

Поворот настолько резкий, что даже иностранные союзники выразили не то недоумение, не то некоторое облегчение. 

Такая личность, как Рубио, контрастирует с более спорными избранниками новоизбранного президента по вопросам национальной безопасности, такими как бывший комментатор Fox Пит Хегсет по обороне и Тулси Габбард - кандидат на должность директора национальной разведки, которую критиковали за пророссийскую позицию.

"Честно говоря, некоторые кандидатуры Трампа заставили нас открыть челюсти - но не Рубио... Он имеет значительный опыт внешней политики и понимает дополнительную ценность сильных альянсов",  - сказал высокопоставленный чиновник одной из стран НАТО.

В целом, в Сенате Марко Рубио стал известен своей жесткой позицией в отношении Китая. Он активно критиковал политику Пекина, выступая против преследования уйгуров, подавления демократических протестов в Гонконге и давления на Тайвань. В 2020 году Китай ввел против него санкции из-за его активной критики. Также Рубио написал два доклада, в которых предупреждал об угрозе, которую Китай представляет для экономики и технологий США.

В начале своей карьеры Рубио был решительным сторонником глобальной роли Америки, называя ее "незаменимой силой". Однако впоследствии его риторика изменилась. Он стал подчеркивать ограниченные ресурсы США, указывая, что страна должна выбирать, где именно действовать.

Позиция по Украине

Отношение Рубио к Украине также пережило трансформацию. Сначала он решительно поддерживал борьбу Украины против российской агрессии. Однако в этом году он проголосовал против дополнительного финансирования для Киева, назвав конфликт "тупиковой ситуацией" 

"Мы хотим, чтобы этот конфликт закончился, и он потребует некоторых очень трудных решений", - сказал он.

На самом же деле, иностранные дипломаты, и внешнеполитический истеблишмент Вашингтона сомневаются в том, насколько влиятельным будет Рубио и как ему удастся сотрудничать с другими более неортодоксальными или радикальными избранниками Трампа.

Высокопоставленный чиновник из страны НАТО уменьшил свой оптимизм относительно Рубио, сказав, что "многое будет зависеть от того, кем будут его заместители и насколько сильной будет его позиция по Совету национальной безопасности".

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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