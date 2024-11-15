Обеспечим мир через силу: Рубио о своем назначении и планах на посту госсекретаря США
Киев • УНН
Сенатор от Флориды Марко Рубио назначен новым госсекретарем США по решению Дональда Трампа. Рубио пообещал обеспечить «мир через силу» и ставить интересы американцев превыше всего.
Сенатор от Флориды, а ранее представитель Комиссий по международным отношениям и разведке в Верхней палате, прокомментировал свое назначение на должность госсекретаря США. Марко Рубио в частности поблагодарил Трампа и объявил о повестке дня.
Пишет УНН со ссылкой на страницу Рубио в сети Х.
Возглавлять Государственный департамент США - это огромная ответственность, и для меня большая честь, что президент Трамп оказал мне доверие. .... Под руководством Президента Трампа мы обеспечим мир через силу и всегда будем ставить интересы американцев и Америки превыше всего
Рубио также подчеркнул, что на посту Госсекретаря будет ежедневно работать над реализацией внешнеполитической повестки дня.
Я с нетерпением жду поддержки моих коллег в Сенате США, чтобы Президент имел свою команду по вопросам национальной безопасности и внешней политики на месте, когда он вступит в должность 20 января
Марко Рубио родился в Майами в 1971 году. Его считают "ястребом" во внешней политике, сторонником жесткой линии в международной политике.
Интересный факт: Рубио приобрел общенациональную популярность, когда принял участие в праймериз по выдвижению кандидатуры в президенты от республиканской партии 2016 года, на которых он, в частности, столкнулся с Трампом.
После ухода из борьбы за выдвижение в президенты от республиканской партии в 2016 году он выразил свою лояльность Дональду Трампу.
Напомним,
Ранее УНН передавал, что Дональд Трамп выдвинул сенатора Марко Рубио на должность госсекретаря США.
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