Администрация Байдена планирует обратиться к Конгрессу относительно помощи Украине в 2025 году

Администрация президента США Джо Байдена планирует в течение следующих двух месяцев переходного периода направить в Конгресс «сигнал» о желании видеть новую помощь для Украины на 2025 год, сообщил советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга 13 ноября, пишет УНН.

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Салливан отметил, что «президент ясно дал понять и поручил своей команде гарантировать, что каждый доллар, который Конгресс дал ему, уполномочив его потратить, он потратит на нужды Украины до того, как покинет свой пост».

В течение следующих двух месяцев администрация даст сигнал Конгрессу, что мы хотели бы видеть дополнительные средства для Украины на 2025 год, чтобы они могли иметь наилучшую возможную позицию, самую сильную возможную позицию для переговоров, чтобы гарантировать, что они достигают своих целей, что они побеждают за столом переговоров - сказал Салливан.

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