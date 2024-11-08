Пентагон раскрыл, пришлет ли Украине до $6 млрд помощи до конца срока Байдена

В Пентагоне заявили, что до конца срока на посту президента США Джо Байдена намерены использовать остаточные средства для программ по поддержке Украины. Об этом на брифинге 7 ноября сказала заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, пишет УНН.

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По ее словам, сейчас у Минобороны США есть около $4 млрд на программу президентских полномочий (PDA) и около $2 млрд на инициативу содействия безопасности Украины (USAI). По первой, как объясняет Голос Америки, Украина получает вооружение непосредственно со складов США, по второй оружие заказывают у производителей.

"Относительно существующих запасов, я имею в виду, что мы продолжаем отправлять эти пакеты PDA. Это будет продолжаться. У нас все еще осталось около 2 миллиардов долларов в USAI, которые мы можем выделить. Так что вы будете продолжать видеть пакеты, развернутые в ближайшие недели до конца этой администрации. Это соответствует тому, как мы делали это в прошлом. Это то, что мы делали довольно регулярно, почти каждую неделю", - сказала Сингх.

При этом она отметила, что не только Соединенные Штаты поддерживают Украину и будут продолжать поддерживать Украину. "К тому же Украина имеет двухпалатную и двухпартийную поддержку в Конгрессе. Поэтому в январе произойдет смена администрации, но поддержка Украины остается сильной", - подчеркнула пресс-секретарь Пентагона.

"Когда дело доходит до пакетов PDA, некоторые вещи могут прийти в течение нескольких дней и недель. Для некоторых элементов в этих пакетах требуется больше времени. Имеет значение то, что есть на наших полках. Вы увидите, что мы будем продолжать сокращать это довольно часто. Могут ли быть вещи, которые выходят за рамки 20 января? Я не могу сказать наверняка прямо сейчас, но мы стремимся сократить эти PDA. Контракты USAI могут быть рассчитаны на более длительный срок, но, опять же, это обязательства и контракты, которые подписала эта администрация, поэтому мы ожидаем, что они будут выполнены", - отметила Сингх.

На вопрос Голоса Америки, следует ли ожидать в последующие месяцы в пакетах помощи от США новых видов вооружений, Сабрина Сингх ответила, что в Минобороны США всегда рассматривают актуальные потребности Украины.

"Мы всегда рассматриваем возможности, которые нужны Украине на поле боя, которые смогут использовать украинские военные и которые будут иметь наибольшее значение. Сегодня у меня нет набора новых средств или новых вещей, которые мы рассматриваем, но каждый раз, когда мы объявляем пакет помощи или новое обязательство, это инвестиция в успех украинцев, которые борются на поле боя", - сказала Сингх.

После смены власти в США новая администрация будет работать с Конгрессом над формированием политики относительно будущей поддержки Украины, добавила заместитель спикера Пентагона.

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