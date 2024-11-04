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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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США направили главного инспектора для мониторинга помощи Украине

США направили главного инспектора для мониторинга помощи Украине

Киев  •  УНН

20:09 • 5480 просмотра

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В Киев прибыл главный инспектор США по мониторингу помощи Ричардсон. Его работа направлена на обеспечение прозрачности американской помощи и поддержку евроатлантических стремлений Украины.

В Киев прибыл главный инспектор по мониторингу помощи США Украине. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, передает УНН.

"Приятно приветствовать Ричардсона в Украине! Работа OIG по обеспечению прозрачности и подотчетности помощи США является важной частью наших усилий по поддержке стремлений Украины присоединиться к ЕС и НАТО и обеспечения общественной поддержки борьбы Украины за свободу", - сообщила Бринк.

Украина и США договорились о расширенном мониторинге военной помощи 27 ноября 2023, 18:00 • 31932 просмотра

Напомним

Пентагон положительно оценил использование американского оружия украинскими военными. Использование ракетных комплексов HIMARS и систем ПВО западного образца оказалось эффективным на поле боя.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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