США направили главного инспектора для мониторинга помощи Украине

В Киев прибыл главный инспектор по мониторингу помощи США Украине. Об этом сообщила посол США в Украине Бриджит Бринк, передает УНН.

"Приятно приветствовать Ричардсона в Украине! Работа OIG по обеспечению прозрачности и подотчетности помощи США является важной частью наших усилий по поддержке стремлений Украины присоединиться к ЕС и НАТО и обеспечения общественной поддержки борьбы Украины за свободу", - сообщила Бринк.

Украина и США договорились о расширенном мониторинге военной помощи

Напомним

Пентагон положительно оценил использование американского оружия украинскими военными. Использование ракетных комплексов HIMARS и систем ПВО западного образца оказалось эффективным на поле боя.