Украина и США договорились о расширенном мониторинге военной помощи
Киев • УНН
Украина и США договорились усилить мониторинг конечного использования американского оружия, включая инвентаризацию и совместные инспекции. Этот шаг имеет целью обеспечить надлежащее обращение и усилить прозрачность.
Украина и США договорились о расширенном мониторинге конечного использования оружия, который предусматривает регулярные инвентаризации, совместные физические проверки с партнерами и спецпроверки. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.
Детали
Таким образом Минобороны обеспечит дополнительную прозрачность по хранению и использованию иностранного оружия. В ведомстве объяснили, что некоторые типы ракет, пусковых установок, БПЛА и приборы ночного видения, переданные американскими партнерами, требуют тщательного контроля и особых условий хранения.
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Во исполнение этой задачи подписана совместная с Отделом оборонного сотрудничества посольства США Концепция, инициатором которой выступило Минобороны Украины.
Все страны, которые предоставляют нам оружие, будут уверены, что это оружие не попадет в чужие руки, что его контролирует исключительно правительство, и что оно используется законным образом. Со своей стороны, Украина делает для этого максимум. Время усилить репутацию нашего государства, превратив его в инициатора и образец прозрачности и подотчетности
Дополнение
По договоренности, должностные лица ВСУ проходят подготовку по использованию специальных электронных устройств и проводят инвентаризации на арсеналах, базах, складах по всей Украине.
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Необходимый надзор за наличием, учетом и соблюдением надлежащих условий хранения отныне будет осуществлять Минобороны с иностранными партнерами.
Так, специалисты США регулярно будут участвовать в совместных проверках на местах и консультировать по необходимым вопросам, ведь "Мониторинг конечного использования товаров оборонного назначения предоставленных США - это общая ответственность страны-партнера и Правительства США", - сказано в Концепции.
Напомним
Пентагон положительно оценил использование американского оружия украинскими военными. Использование ракетных комплексов HIMARS и систем ПВО западного образца оказалось эффективным на поле боя.
Украина и США договорились о расширенном мониторинге военной помощи
Украина и США договорились усилить мониторинг конечного использования американского оружия, включая инвентаризацию и совместные инспекции. Этот шаг имеет целью обеспечить надлежащее обращение и усилить прозрачность.
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