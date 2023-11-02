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США планують надати Україні зброю на суму 425 мільйонів доларів, зокрема й для боротьби з бпла — Reuters

Київ • УНН

 • 480923 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. У п’ятницю 3 листопада адміністрація Байдена планує оголосити новий пакет військової допомоги для України на суму 425 мільйонів доларів. Попередньо відомо, що американці планують надати українцям озброєння для протидії безпілотникам. Про це пише Reuters із посиланням на свої джерела у Білому Домі, передає УНН.

США планують надати Україні зброю на суму 425 мільйонів доларів, зокрема й для боротьби з бпла — Reuters

Деталі

За даними видання у новий пакет військової допомоги для України не увійдуть додаткові ракети ATACMS. Однак туди планують включити боєприпаси з лазерним наведенням для знищення російських безпілотників.

Згідно з документом, з яким ознайомилися Reuters, засобів боротьби із ворожими дронами попередньо нададуть на суму близько 300 мільйонів доларів. Ці боєприпаси профінансують по програмі USAI, що дозволяє адміністрації американського президента купувати зброю у промисловості, а не брати зброю із запасів зброї в США.

Залишок зброї на суму 125 мільйонів доларів попередньо включатиме додаткові боєприпаси NASAMS, ракети HIMARS, артилерію калібру 105 і 155 міліметрів, протитанкову систему TOW, протипіхотні міни Claymore, стрілецьку зброю та близько десяти військових вантажівок.

За словами чиновників, які надали коментарі Reuters, щодо вмісту майбутнього пакету військової допомоги, вміст пакету все ще переглядають, і його можуть змінити.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: AP: cпікер Палати представників США заявив, що допомога Україні буде після пакету для Ізраїлю 

Нагадаємо

У четвер, 2 листопада, група високопоставлених республіканців у Конгресі США закликала президента США Джо Байдена надіслати в Україну ракети більшої дальності, демонструючи постійну підтримку Києва серед законодавців США, попри те, що деякі консерватори виступають проти збільшення допомоги.

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