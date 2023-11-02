AP: cпікер Палати представників США заявив, що допомога Україні буде після пакету для Ізраїлю
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Новий спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив у середу сенаторам-республіканцям, що новий пакет допомоги Україні, разом з питанням безпеки кордонів США, швидко з'явиться в Палаті представників, щойно законодавці завершать з пакетом допомоги Ізраїлю на суму 14,5 мільярдів доларів, який планується ухвалити цього тижня, повідомляє AP, пише УНН.
Деталі
Джонсон напередодні поговорив наодинці з сенаторами від Республіканської партії, щоб намітити майбутній порядок денний. Він також повідомив, що Палата представників планує ухвалити тимчасовий законопроект для фінансування уряду наступного року, щоб уникнути призупинення роботи федерального уряду 17 листопада, коли поточне фінансування закінчиться.
Пізніше обговорюючи допомогу Ізраїлю під час заходу Fox News у Капітолії, Джонсон сказав: "Ми збираємося це зробити".
Як повідомляється, новий спікер Палати представників заявив сенаторам, що Україна потребує допомоги США у боротьбі з росією, але запит президента США Джо Байдена на додаткове фінансування обсягом майже 106 мільярдів доларів, який включає допомогу Ізраїлю, не може бути пропущений через Палату представників.
"Ми хочемо взятися за Україну", - таким було його послання, сказав сенатор-республіканець Джош Гоулі.
Гоулі сказав, що Джонсон повідомив сенаторам-республіканцям, що "наступним порядком у справах" після ізраїльського пакету буде пакет щодо України та кордонів США.
Під час приватного обіду Джонсон повторив коментарі, які він зробив минулого тижня, заявивши, що Конгрес не відмовиться від України, навіть якщо він спочатку працює над збільшенням допомоги Ізраїлю.
Лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер заявив у середу, що підхід Палати представників, орієнтований лише на Ізраїль, буде "мертвим" після надходження до Сенату.
Нагадаємо
Спікер Палати представників США Джонсон заявив сенаторам-республіканцям, що підтримує допомогу Україні.