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Спікер Палати представників США Джонсон заявив сенаторам-республіканцям, що підтримує допомогу Україні

Київ • УНН

 • 222985 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив у середу республіканцям Сенату США, що підтримує допомогу Україні, хоч і провів жорстку лінію проти об'єднання її із фінансуванням для Ізраїлю, повідомляє Politico, пише УНН.

Спікер Палати представників США Джонсон заявив сенаторам-республіканцям, що підтримує допомогу Україні

Деталі

Як зазначається, позиція Джонсона є викликом лідеру демократичній більшості в Сенаті Чаку Шумеру і лідеру республіканській меншості Мітчу Макконнеллу, які хочуть об'єднати фінансування для Ізраїлю, України, Тайваню та питання безпеки кордону між США та Мексикою. Але новообраний спікер Палати представників, як зауважується, "справді дав сенаторам над чим попрацювати, ясно давши зрозуміти, що він підтримує нові кошти для захисту України від росії, навіть якщо вони непорівнянні за розміром чи обсягом із тим, чого хоче президент Джо Байден".

Джонсон, як повідомляється, також повідомив сенаторам, що посилення прикордонної безпеки та фінансування України "нерозривно пов'язані між собою", за словами сенатора-республіканця Джона Корніна. По суті, як вказано, Джонсон дав зрозуміти, що він розглядає фінансування для Ізраїлю як одну дискусію, а переговори про кордон та Україну - як зовсім іншу.

Сенатор-республіканець Роджер Маршалл заявив, що, якби Джонсон спробував об'єднати все, що Шумер і Макконнелл хочуть поєднати, "його фракція збунтується, і це, ймовірно, стане кінцем повноважень спікера".

"Він повторював знову і знову: "Слухайте, для мене це просто цифри". Я не можу зробити це разом", - сказав сенатор-республіканець Джош Гоулі про позицію Джонсона щодо України та Ізраїлю.

Джонсон, як вказано, також наголосив, що він хоче ухилитися від будь-яких спроб Сенату США нав'язати йому всеосяжний законопроект про федеральні витрати на кінець року - закон, який було ухвалено майже рік тому, до того, як більшість у Палаті представників перейшла до Республіканської партії. Джонсон повідомив сенаторам, що хоче фінансувати уряд до 15 січня, а також "говорив про 1% скорочення" будь-якого законопроекту про витрати, сказав сенатор-республіканець Джон Гувен. Таке скорочення демократи майже напевно не ухвалять, зауважує видання.

"Попри його розбіжну позицію з проханням Байдена про надзвичайні витрати, Джонсон був переважно добре прийнятий сенаторами Республіканської партії, багато з яких аплодували йому на початку і наприкінці його виступу", - зауважує видання.

Невдовзі після переговорів у Сенаті Джонсон, як вказано, зустрівся з лідером демократичної меншості у Палаті представників Гоакімом Джефрісом. Джефріс сказав, що у них відбулася "дуже відкрита, чесна, позитивна і відверта розмова". Він сказав, що Джонсон не запропонував конкретних часових меж надання допомоги Україні, а Джеффріс чітко дав зрозуміти, що не бачить місця для переговорів щодо рівнів федеральних витрат після двопартійної угоди про борг, укладеної раніше цього року.

Доповнення

Республіканці Палати представників представили у понеділок окремий законопроект про додаткове фінансування лише для Ізраїлю. Це стало першим великим законодавчим актом під керівництвом нового спікера Майка Джонсона.

Пропозиція внесена попри запит президента США Джо Байдена про пакет обсягом 106 мільярдів доларів, який включатиме допомогу Ізраїлю та Україні та фінансування для посилення конкуренції з Китаєм в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також безпеки вздовж кордону США з Мексикою.

У Білому домі заявили, що Байден накладе вето на запропонований республіканцями законопроект, якщо він дійде до його столу.

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