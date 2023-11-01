Байден накладе вето на запропонований республіканцями пакет допомоги Ізраїлю без підтримки України - Білий дім
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Президент США Джо Байден накладе вето на пакет, запропонований республіканцями в Палаті представників із надання допомоги Ізраїлю, водночас скорочуючи фінансування Податкової служби (IRS) і виключивши фінансування інших пріоритетів національної безпеки, заявив Білий дім у вівторок, пише УНН із посиланням на The Hill.
Деталі
Адміністративно-бюджетне управління (OMB) розібрало пропозицію Республіканської партії Палати представників у заяві про політику адміністрації, стверджуючи, що вона «привносить партійність на підтримку Ізраїлю» і не відповідає вимогам моменту, ігноруючи гуманітарну допомогу людям із сектору Гази і допомогу Україні та союзникам в Індо-Тихоокеанському регіоні.
«Цей законопроєкт шкідливий для Ізраїлю, для регіону Близького Сходу і для нашої власної національної безпеки», - заявили в OMB.
«Конгрес послідовно і двопартійно працював над наданням допомоги Ізраїлю в галузі безпеки, і цей законопроєкт загрожує надмірно підірвати цей давній підхід, - вказали в OMB. - Відокремлення допомоги Ізраїлю в галузі безпеки від інших пріоритетів у додатковому документі з національної безпеки матиме глобальні наслідки».
У заяві OMB у вівторок ідеться про те, що адміністрація продовжить працювати із законодавцями в Конгресі, щоб домогтися угоди щодо додаткового запиту, висунутого раніше цього місяця Білим домом.
Доповнення
Пакет Республіканської партії, оприлюднений у понеділок, надасть Ізраїлю допомогу обсягом 14,3 мільярда доларів у його боротьбі проти ХАМАС.
Ця пропозиція скоротить фінансування IRS, включене в закон про зниження інфляції - масштабний закон про податки, охорону здоров'я та клімат, ухвалений торік як одне зі знакових політичних досягнень Байдена.
Пакет також відхиляється від стратегії Білого дому, яка полягає в об'єднанні допомоги Україні та Ізраїлю в одному законодавчому акті, що може ще більше ускладнити доведення законопроєкту до фінішної прямої.
Минулого тижня Білий дім оформив запит на додаткове фінансування національної безпеки приблизно на 106 мільярдів доларів, включно з грошима для Ізраїлю та України, які борються з вторгненням російських військ, а також інвестиціями в Індо-Тихоокеанський регіон, гуманітарною допомогою та заходами із забезпечення безпеки кордонів.
Цей пакет є одним із перших законодавчих актів, представлених спікером Майком Джонсоном (республіканець від штату Луїзіана), який обійняв вищу посаду минулого тижня після жорстокої битви за те, хто має змінити колишнього спікера Кевіна Маккарті (республіканець від Каліфорнії) після його відставки.
Комітет із правил Палати представників США, як зазначено, розгляне законопроєкт у середу.