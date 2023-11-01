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Байден наложит вето на предложенный республиканцами пакет помощи Израилю без помощи Украины - Белый дом

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 ноября. УНН. Президент США Джо Байден наложит вето на пакет, предложенный республиканцами в Палате представителей по оказанию помощи Израилю, при этом сокращая финансирование Налоговой службы (IRS) и исключив финансирование других приоритетов национальной безопасности, заявил Белый дом во вторник, пишет УНН со ссылкой на The Hill.

Байден наложит вето на предложенный республиканцами пакет помощи Израилю без помощи Украины - Белый дом

Детали

Административно-бюджетное управление (OMB) разобрало предложение Республиканской партии Палаты представителей в заявлении о политике администрации, утверждая, что оно «привносит партийность в поддержку Израиля» и не отвечает требованиям момента, игнорируя гуманитарную помощь людям из сектора Газа и помощь Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Этот законопроект вреден для Израиля, для региона Ближнего Востока и для нашей собственной национальной безопасности», - заявили в OMB.

«Конгресс последовательно и двухпартийно работал над оказанием помощи Израилю в сфере безопасности, и этот законопроект угрожает излишне подорвать этот давний подход, - указали в OMB. - Отделение помощи Израилю в области безопасности от других приоритетов в дополнительном документе по национальной безопасности будет иметь глобальные последствия».

В заявлении OMB во вторник говорится, что администрация продолжит работать с законодателями в Конгрессе, чтобы добиться соглашения по дополнительному запросу, выдвинутому ранее в этом месяце Белым домом.

Дополнение

Пакет Республиканской партии, обнародованный в понедельник, предоставит Израилю помощь в размере 14,3 миллиарда долларов в его борьбе против ХАМАС.

Это предложение сократит финансирование IRS, включенное в закон о снижении инфляции - масштабный закон о налогах, здравоохранении и климате, принятый в прошлом году как одно из знаковых политических достижений Байдена.

Пакет также отклоняется от стратегии Белого дома, заключающейся в объединении помощи Украине и Израилю в одном законодательном акте, что может еще больше затруднить доведение законопроекта до конца.

На прошлой неделе Белый дом оформил запрос на дополнительное финансирование национальной безопасности примерно на 106 миллиардов долларов, включая деньги для Израиля и Украины, которые борются с вторжением российских войск, а также инвестиции в Индо-Тихоокеанский регион, гуманитарную помощь и меры по обеспечению безопасности границ.

Этот пакет является одним из первых законодательных актов, представленных спикером Майком Джонсоном (республиканец от штата Луизиана), который занял высший пост на прошлой неделе после жестокой битвы за то, кто должен сменить бывшего спикера Кевина Маккарти (республиканец от Калифорнии) после его отставки.

Комитет по правилам Палаты представителей США, как указано, рассмотрит законопроект в среду.

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