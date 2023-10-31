Новообраний спікер Палати представників США запропонував допомогу Ізраїлю, але без України – всупереч плану Байдена
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Республіканці Палати представників на чолі зі спікером Майком Джонсоном минулої доби представили Палаті представників законопроєкт про допомогу Ізраїлю в розмірі 14,3 мільярда доларів США. Цей пакет не містить допомоги Україні, та йде всупереч масштабній ініціативі Білого дому на $106 млрд. Про це пише УНН із посиланням на публікацію Bloomberg.
Деталі
Новий спікер Палати представників США Майк Джонсон, республіканець від штату Луїзіана, вніс на розгляд новий законопроект, що підтверджує підтримку Конгресом Ізраїлю у розмірі 14,3 мільярда доларів. В цьому законопроекті відокремлюється допомога Ізраїлю від більш ширшого запиту президента Байдена на екстрене фінансування, який передбачає допомогу Україні та Тайваню.
Як зазначає Bloomberg, запропонований Джонсоном пакет допомоги також не включає гуманітарну допомогу цивільному населенню Гази та Ізраїлю, про яку раніше просив Білий дім. Законопроєкт планують розглянути цього тижня.
Доповнення
Згідно публікації Bloomberg, план Джонсона передбачає кошти на допомогу Ізраїлю шляхом спрощення підписаного президентом Джо Байденом Закону про скорочення інфляції – це вимагає скорочення фінансування IRS (Служба внутрішніх доходів США - ред.) на 14,3 мільярда доларів.
Консерватори критично ставляться до додаткового фінансування податкового відомства, в той час, як прихильники вважають, що додаткові ресурси дозволять скоротити федеральний дефіцит за рахунок надходжень, втрачених через податкові махінації.
Як зазначає видання, Конгрес зазвичай не скорочує інші програми для оплати екстрених витрат. Тож ці компенсаційні скорочення є цікавим прецедентом.
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