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Новоизбранный спикер Палаты представителей США предложил помощь Израилю, но без Украины – вопреки плану Байдена

Киев • УНН

 • 103899 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Республиканцы Палаты представителей во главе со спикером Майком Джонсоном за прошедшие сутки представили Палате представителей законопроект о помощи Израилю в размере 14,3 миллиарда долларов США. Этот пакет не содержит помощи Украине, и идет вопреки масштабной инициативе Белого дома на $106 млрд. Об этом пишет УНН со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Новоизбранный спикер Палаты представителей США предложил помощь Израилю, но без Украины – вопреки плану Байдена

Детали

Новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон, республиканец от штата Луизиана, внес на рассмотрение новый законопроект, подтверждающий поддержку Конгрессом Израиля в размере 14,3 миллиарда долларов. В этом законопроекте отделяется помощь Израилю от более широкого запроса президента Байдена на экстренное финансирование, который предусматривает помощь Украине и Тайваню.

Как отмечает Bloomberg, предложенный Джонсоном пакет помощи также не включает гуманитарную помощь гражданскому населению Газы и Израиля, о которой ранее просил Белый дом. Законопроект планируют рассмотреть на этой неделе.

Дополнение

Согласно публикации Bloomberg, план Джонсона предусматривает средства на помощь Израилю путем упрощения подписанного президентом Джо Байденом Закона о сокращении инфляции - это требует сокращения финансирования IRS (Служба внутренних доходов США - ред.) на 14,3 миллиарда долларов.

Консерваторы критически относятся к дополнительному финансированию налогового ведомства, в то время, как сторонники считают, что дополнительные ресурсы позволят сократить федеральный дефицит за счет поступлений, потерянных из-за налоговых махинаций.

Как отмечает издание, Конгресс обычно не сокращает другие программы для оплаты экстренных расходов. Поэтому эти компенсационные сокращения являются интересным прецедентом.

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