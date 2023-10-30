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Лідер республіканців у Сенаті США, лобіює фінансову підтримку України, попри розбіжності щодо цього питання всередині його партії — Politico

Київ • УНН

 • 69496 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Мітч Макконнелл, лідер республіканців у Сенаті США, “з усіх сил” підтримує Київ, попри розбіжності щодо цього питання всередині його партії. Про це повідомляє Politico, передає УНН.

Лідер республіканців у Сенаті США, лобіює фінансову підтримку України, попри розбіжності щодо цього питання всередині його партії — Politico

Деталі

У Лідера Республіканської партії в Сенаті Мітча Макконнелла є протиріччя з його новим колегою, спікером Палати представників Майком Джонсоном.

Зокрема, Майк Джонсон виступає за те, аби допомога Україні розглядалась окремо від пакета допомоги Ізраїлю. Мітч Макконнелл наполягає на тому, аби ініціативи були об’єднані.

Нинішні державні та приватні лобістські зусилля МакКоннелла, спрямовані на надання дозволу на десятки мільярдів доларів допомоги Україні, є нетиповими для політика. Адже раніше він більш стримано вів перемовини аби досягти консенсусу. Він докладає значних зусиль, щоб залучити на свій бік неохочих сенаторів від Республіканської партії, і нині не зійшовся в поглядах щодо допомоги Україні із новим спікером.

У понеділок Макконнелл з’явився разом з українським послом в США Оксаною Маркаровою в Університеті Луїсвілля, аби вкотре публічно закликати Сполучені Штати захистити Україну від росії. Це є вражаючим кроком на тлі внутрішньопартійної напруги.

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Зазначимо, що переважна більшість сенаторів-республіканців підтримують ініціативу допомоги Ізраїлю, водночас, чимало політиків вважаються недоцільним продовжувати її для України. За даними джерел Politico, республіканська партія Палати представників планує проголосувати за окремий законопроєкт про допомогу Ізраїлю цього тижня.

Демократи мають більшість у Сенаті, однак їм потрібні голоси принаймні дев’яти республіканців, аби затвердити великий пакет додаткового фінансування. Тож Макконнеллу доведеться докласти максимум свого впливу, щоб виграти дебати у власній партії.

Втім, позиція Макконнелла щодо України має схвалення в обох партіях. На додаток, давні розмови Макконнелла про фінансування України як про програму створення робочих місць і готовності тепер викликають резонанс у Білому домі.

У короткому інтерв’ю лідер більшості в Сенаті Чак Шумер сказав, що його робота з Макконнеллом йде “дуже добре”. І він чітко дав зрозуміти, що вважає лідера Республіканської партії критичним партнером у боротьбі зі скептиками щодо України.

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Минулого місяця Макконнелл виступав за допомогу Україні в законопроєкті про тимчасові витрати, поки не стало ясно, що більшість республіканців вважають за краще відмовитися від грошей Україні, щоб уникнути припинення роботи. Деякі члени Республіканської партії Сенату сприйняли цей момент як ідеальне втілення напрочуд упертої позиції Макконнелла, яка також продемонструвала, що його мотивація не є політичною, коли йдеться про Україну.

Деякі республіканці висловили підтримку спікеру Джонсону, який швидко заважає Сенату, що, як вони сподіваються, підірве початкову стратегічну перевагу Шумера та Макконнелла.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що новообраний спікер Палати представників США Майк Джонсон у неділю підтвердив плани розглянути законопроєкт про допомогу Ізраїлю. Джонсон закликав Конгрес “розділити” підтримку Ізраїлю та України. Це поставило його у протистояння із президентом США Джо Байденом, який хотів об’єднати допомогу для Тель-Авіва та Києва.

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