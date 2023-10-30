Зеленський зустрівся із делегацією конгресменів США. Говорили про подальшу підтримку України
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прийняв двопартійну делегацію Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. Під час зустрічі було обговорено питання продовження всебічної підтримки України, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
Деталі
Глава держави наголосив, що такі візити солідарності є потужним сигналом підтримки України з боку США. Він наголосив, що це особливо важливо напередодні зими, коли держава-агресор планує продовжити ракетний терор проти українських міст та об’єктів критичної інфраструктури.
У контексті всебічної підтримки України було закцентовано на важливості внесення Президентом США Джозефом Байденом бюджетного запиту до Конгресу щодо фінансування видатків на допомогу Україні, який містить забезпечення бюджетної та військової допомоги.
Зеленський також докладно поінформував американську делегацію про ситуацію на передовій та першочергові потреби сил оборони України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський знову потрапив на обкладинку Time