Зеленський знову потрапив на обкладинку Time
Київ • УНН
Київ. 30 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський знову потрапив на обкладинку відомого американського журналу Time, передає УНН.
Цитата
«Ніхто не вірить у нашу перемогу так, як я», - сказав Зеленський в інтерв'ю після поїздки до США у вересні.
Ця цитата потрапила на обкладинку номера за листопад.
Деталі
Журналіст Саймон Шустер пише з посиланням на анонімного співрозмовника в оточенні Зеленського, що той нібито «відчуває себе зрадженим своїми західними союзниками», які «залишили його без засобів для перемоги у війні, а тільки для того, щоб вижити в ній».
Time також зазначає, що останній візит Зеленського до Вашингтона нібито не дав результатів, на які він сподівався. Однак на даний момент він має намір виграти війну на українських умовах і змінює тактику, щоб домогтися цього.
«Розуміючи, що потік Західної зброї з часом може вичерпатися, українці збільшили виробництво дронів і ракет, які вони використовують для атак на російські маршрути постачання, командні центри і склади боєприпасів далеко в тилу ворога», - пише Time.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський заявив журналісту Time Саймону Шустеру, що категорично проти навіть тимчасового перемир'я.
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