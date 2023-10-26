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Зеленский о военной помощи США: у врагов не должно быть иллюзий, будто защита свободы может не выдержать оборонного марафона

Киев • УНН

 • 109003 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американцев за новый пакет оборонной поддержки для Украины. И отметил, что важно, чтобы “у врагов свободы не возникало иллюзий, что защита свободы может не выдержать оборонного марафона”. Об этом среди прочего он заявил в своем вечернем видеообращении, передает УНН.

Зеленский о военной помощи США: у врагов не должно быть иллюзий, будто защита свободы может не выдержать оборонного марафона

Цитата

“Общий объем этого американского пакета — 150 миллионов долларов. Я благодарю Президента Байдена, его команду, Конгресс Соединенных Штатов и всех американцев, которые ценят свободу. Очень важно, чтобы у врагов свободы не возникало иллюзий, будто защита свободы может не выдержать оборонного марафона”, — подчеркнул важность этого пакета помощи Зеленский.

Детали

Президент Украины отметил, что в новый американский пакет помощи вошли, в частности, ракеты для ПВО, ракеты для “хаймарсов”, боеприпасы, среди прочего и 155-й калир.

В своем видеообращении Зеленский также отметил и весомый датский пакет — в более чем 500 миллионов долларов. Глава государства выразил благодарность за предоставленную нашим защитникам дополнительную бронетехнику — танки, БМП. А также за дроны, снаряды для артиллерии.

“Я благодарю тебя, Дания! Это то, что действительно помогает нам беречь жизни наших людей на фронте”, — отметил Президент Украины.

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Напомним

26 октября госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о новом пакете помощи на 150 млн долларов для Украины от США. В него, в частности войдут дополнительные боеприпасы для NASAMS, ракеты ПВО AIM-9M и зенитные ракеты Stinger.

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