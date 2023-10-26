Ракети Stinger та боєприпаси для NASAMS: США оголосили про новий пакет допомоги Україна на 150 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. США оголосили про новий пакет допомоги на 150 млн доларів для України. До нього, зокрема увійдуть додаткові боєприпаси для NASAMS, ракети ППО AIM-9M та зенітні ракети Stinger. Про це повідомляє Голос Америки та держсекретар США Ентоні Блінкен, передає УНН.
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«Сьогодні США оголошують про новий транш зброї та обладнання для України, який допоможе їм підтримувати прогрес на полі бою та нарощувати подальший імпульс», - написав Блінкен в Х.
Деталі
Голос Америки повідомив, що в пакет входять:
• додаткові боєприпаси для NASAMS;
• ракети ППО AIM-9M;
• зенітні ракети Stinger;
• додаткові боєприпаси для HIMARS;
• артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
• ракети TOW;
• системи Javelin;
• понад 2 мільйони патронів до стрілецької зброї;
• прилади нічного бачення;
• підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
• спорядження для холодної погоди; і
• запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.