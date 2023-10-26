Ракеты Stinger и боеприпасы для NASAMS: США объявили о новом пакете помощи Украине на 150 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. США объявили о новом пакете помощи на 150 млн долларов для Украины. В него, в частности войдут дополнительные боеприпасы для NASAMS, ракеты ПВО AIM-9M и зенитные ракеты Stinger. Об этом сообщает Голос Америки и госсекретарь США Энтони Блинкен, передает УНН.
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«Сегодня США объявляют о новом транше оружия и оборудования для Украины, который поможет им поддерживать прогресс на поле боя и наращивать дальнейший импульс», - написал Блинкен в Х.
Детали
Голос Америки сообщил, что в пакет входят:
• дополнительные боеприпасы для NASAMS;
• ракеты ПВО AIM-9M;
• зенитные ракеты Stinger;
• дополнительные боеприпасы для HIMARS;
• артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
• ракеты TOW;
• системы Javelin;
• более 2 миллионов патронов к стрелковому оружию;
• приборы ночного видения;
• подрывные боеприпасы для уборки препятствий;
• снаряжение для холодной погоды; и
• запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование.