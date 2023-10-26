Зеленський про військову допомогу США: у ворогів не має бути ілюзій, ніби захист свободи може не витримати оборонного марафону

$41.400.00
45.840.00
ukru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 15996 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 88342 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 162569 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 163991 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 132793 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 135797 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87093 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93792 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99406 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89949 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.5м/с
58%
Популярнi новини

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 12736 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 12980 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 12449 перегляди

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 10953 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

23:51 • 11639 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 164004 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 228657 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 377396 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 313910 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 421677 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 11070 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 16397 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 33088 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 29756 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 132796 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Зеленський про військову допомогу США: у ворогів не має бути ілюзій, ніби захист свободи може не витримати оборонного марафону

Київ • УНН

 • 109003 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський подякував американцям за новий пакет оборонної підтримки для України. Та відзначив, що важливо, аби “у ворогів свободи не виникало ілюзій, ніби захист свободи може не витримати оборонного марафону”. Про це серед іншого він заявив у своєму вечірньому відеозверненні, передає УНН.

Зеленський про військову допомогу США: у ворогів не має бути ілюзій, ніби захист свободи може не витримати оборонного марафону

Цитата

“Загальний обсяг цього американського пакету — 150 мільйонів доларів. Я дякую Президенту Байдену, його команді, Конгресу Сполучених Штатів і всім американцям, які цінують свободу. Дуже важливо, щоб у ворогів свободи не виникало ілюзій, ніби захист свободи може не витримати оборонного марафону”, — підкреслив важливість цього пакету допомоги Зеленський.

Деталі

Президент України зазначив, що у новий американський пакет допомоги увійшли, зокрема, ракети для ППО, ракети для “хаймарсів”, боєприпаси, серед іншого й 155-й калір.

У своєму відеозверненні Зеленський також відзначив й вагомий данський пакет — у понад 500 мільйонів доларів. Глава держави висловив вдячність за надану нашим оборонцям додаткову бронетехніку — танки, БМП. А також за дрони, снаряди для артилерії.

“Я дякую тобі, Даніє! Це те, що справді допомагає нам берегти життя наших людей на фронті”, — відзначив Президент України.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Зеленський зібрав військовий кабінет: обговорив оборону і наступ з командувачами

Нагадаємо

26 жовтня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет допомоги на 150 млн доларів для України від США. До нього, зокрема увійдуть додаткові боєприпаси для NASAMS, ракети ППО AIM-9M та зенітні ракети Stinger.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Brent
$64.55
Bitcoin
$84,563.40
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,247.72
Ethereum
$1,630.37