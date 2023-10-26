Зеленський про військову допомогу США: у ворогів не має бути ілюзій, ніби захист свободи може не витримати оборонного марафону

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський подякував американцям за новий пакет оборонної підтримки для України. Та відзначив, що важливо, аби “у ворогів свободи не виникало ілюзій, ніби захист свободи може не витримати оборонного марафону”. Про це серед іншого він заявив у своєму вечірньому відеозверненні, передає УНН.