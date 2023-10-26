Зеленський про військову допомогу США: у ворогів не має бути ілюзій, ніби захист свободи може не витримати оборонного марафону
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський подякував американцям за новий пакет оборонної підтримки для України. Та відзначив, що важливо, аби “у ворогів свободи не виникало ілюзій, ніби захист свободи може не витримати оборонного марафону”. Про це серед іншого він заявив у своєму вечірньому відеозверненні, передає УНН.
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“Загальний обсяг цього американського пакету — 150 мільйонів доларів. Я дякую Президенту Байдену, його команді, Конгресу Сполучених Штатів і всім американцям, які цінують свободу. Дуже важливо, щоб у ворогів свободи не виникало ілюзій, ніби захист свободи може не витримати оборонного марафону”, — підкреслив важливість цього пакету допомоги Зеленський.
Деталі
Президент України зазначив, що у новий американський пакет допомоги увійшли, зокрема, ракети для ППО, ракети для “хаймарсів”, боєприпаси, серед іншого й 155-й калір.
У своєму відеозверненні Зеленський також відзначив й вагомий данський пакет — у понад 500 мільйонів доларів. Глава держави висловив вдячність за надану нашим оборонцям додаткову бронетехніку — танки, БМП. А також за дрони, снаряди для артилерії.
“Я дякую тобі, Даніє! Це те, що справді допомагає нам берегти життя наших людей на фронті”, — відзначив Президент України.
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Нагадаємо
26 жовтня держсекретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет допомоги на 150 млн доларів для України від США. До нього, зокрема увійдуть додаткові боєприпаси для NASAMS, ракети ППО AIM-9M та зенітні ракети Stinger.