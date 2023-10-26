БМП-2 та танки Т-72ЕА: Данія передасть новий пакет допомоги Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Уряд Данії виділив для України черговий пакет військової допомоги на 3,7 млрд данських крон (понад 522 млн. дол). До пакета входять, серед іншого, артилерія, танки БМП-2, танки Т-72ЕА. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міноборони країни.
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«Уряд прийняв рішення відправити в Україну черговий благодійний пакет військової техніки. У пакет входять, серед іншого, артилерія, танки БМП-2, танки Т-72ЕА, а також броньовані інженерно-евакуаційні машини. Останній фінансується у співпраці з Німеччиною», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що це ті види техніки і боєприпасів, які затребувані Україною і мають вирішальне значення для збереження Україною своєї сухопутної бойової потужності.
Пакет також забезпечує підтримку Комплексного пакета допомоги НАТО і спільних закупівель артилерійських боєприпасів ЄС.
Доповнення
США оголосили про новий пакет допомоги на 150 млн доларів для України. До нього, зокрема увійдуть додаткові боєприпаси для NASAMS, ракети ППО AIM-9M та зенітні ракети Stinger.