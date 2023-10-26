Зеленський зібрав військовий кабінет: обговорив оборону і наступ з командувачами
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Президент України Володимир Зеленський повідомив у четвер, що зібрав військовий кабінет і обговорив оборону і наступ з командувачів на місцях, зокрема, план подальших дій із конкретними термінами, передає УНН.
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"Військовий кабінет у спеціальному форматі.
Очна присутність усіх командувачів на місцях: Сирський, Тарнавський, Гнатов, Москальов, Содоль. Їхні докладні доповіді щодо своїх напрямків, оборонних і наступальних дій, спеціальних завдань. Відверта розмова на найважливіші теми.
Доповіді Головкома Залужного, міністра Умєрова, начальника ГУР МО Буданова та голови СБУ Малюка. План подальших дій із конкретними термінами й розрахунками, підкріплений постачанням від наших партнерів і власним виробництвом. Нарощування спроможностей нашого ОПК.
Узгодили позиції. Рухаємося далі", - написав Зеленський у соцмережах.
Нагадаємо
23 жовтня на засіданні Ставки Верховного головнокомандувача було обговорено, зокрема постачання боєприпасів на передову.