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Обговорили постачання боєприпасів на передову: Зеленський про сьогоднішню Ставку

Київ • УНН

 • 139003 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. На засіданні Ставки Верховного головнокомандувача було обговорено, зокрема постачання боєприпасів на передову. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення, передає УНН.

Обговорили постачання боєприпасів на передову: Зеленський про сьогоднішню Ставку

Цитата

“Провів Ставку. Питання, по суті, єдине: ситуація на всіх наших напрямках. Фронт. Авдіївка. Особливо вдячний воїнам на цьому напрямку! Стійкість там — це сила для всієї України зараз. Марʼїнка, інші донецькі напрямки. Лиман. Купʼянськ. Дякую, воїни! Окремо — південь. Запорізька область, Херсон та область, Одеса”, — сказав Зеленський.

За його словами, також було обговорено укріплення кордону.

“Звичайно, наш державний кордон — схід, північ. Укріплення кордону. Постачання боєприпасів на передову — зокрема, наше постачання, українське виробництво. Дякую всім підприємствам, усім працівникам, які дають Україні цей результат: постійне збільшення нашого виробництва зброї та боєприпасів”, — розповів Зеленський.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, де говорили виключно про фронт, про наступальні та оборонні дії України.

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