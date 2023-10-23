Обговорили постачання боєприпасів на передову: Зеленський про сьогоднішню Ставку
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. На засіданні Ставки Верховного головнокомандувача було обговорено, зокрема постачання боєприпасів на передову. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення, передає УНН.
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“Провів Ставку. Питання, по суті, єдине: ситуація на всіх наших напрямках. Фронт. Авдіївка. Особливо вдячний воїнам на цьому напрямку! Стійкість там — це сила для всієї України зараз. Марʼїнка, інші донецькі напрямки. Лиман. Купʼянськ. Дякую, воїни! Окремо — південь. Запорізька область, Херсон та область, Одеса”, — сказав Зеленський.
За його словами, також було обговорено укріплення кордону.
“Звичайно, наш державний кордон — схід, північ. Укріплення кордону. Постачання боєприпасів на передову — зокрема, наше постачання, українське виробництво. Дякую всім підприємствам, усім працівникам, які дають Україні цей результат: постійне збільшення нашого виробництва зброї та боєприпасів”, — розповів Зеленський.
Доповнення
Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, де говорили виключно про фронт, про наступальні та оборонні дії України.