Обсудили поставки боеприпасов на передовую: Зеленский о сегодняшней Ставке
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. На заседании Ставки Верховного главнокомандующего были обсуждены, в частности поставки боеприпасов на передовую. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения, передает УНН.
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“Провел Ставку. Вопрос, по сути, единственный: ситуация на всех наших направлениях. Фронт. Авдеевка. Особенно благодарен воинам на этом направлении! Стойкость там — это сила для всей Украины сейчас. Марьинка, другие донецкие направления. Лиман. Купянск. Спасибо, воины! Отдельно — юг. Запорожская область, Херсон и область, Одесса”, — сказал Зеленский.
По его словам, также было обсуждено укрепление границы.
“Конечно, наша государственная граница — восток, север. Укрепление границы. Поставка боеприпасов на передовую — в частности, наши поставки, украинское производство. Спасибо всем предприятиям, всем работникам, которые дают Украине этот результат: постоянное увеличение нашего производства оружия и боеприпасов”, — рассказал Зеленский.
Дополнение
Президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, где говорили исключительно о фронте, о наступательных и оборонительных действиях Украины.