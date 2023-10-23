Зеленський провів важливу Ставку: говорили про наступальні та оборонні дії
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, де говорили виключно про фронт, про наступальні та оборонні дії України, передає УНН.
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«Важлива Ставка. Виключно про фронт, виключно про наші наступальні та оборонні дії. Отримали всю поточну інформацію, дали доручення військовим та розвідці. Працюємо далі над звільненням нашої землі», - повідомив Зеленський.
Доповнення
Начальник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомляла, що ракети ATACMS, які отримала Україна від США, посилять український контрнаступ.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 294 799 осіб, 5093 танки та сотень одиниць іншої військової техніки.