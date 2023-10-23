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Ще плюс 870 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Київ • УНН

 • 246419 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 294 799 осіб, 5093 танки та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Ще плюс 870 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.10.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 294799 (+870) осіб,
  • танків ‒ 5093 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 9653 (+22) од,
  • артилерійських систем – 7057 (+25) од,
  • РСЗВ – 825 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 551 (+2) од,
  • літаків – 320 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5345 (+6),
  • крилаті ракети ‒ 1536 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 9419 (+15) од,
  • спеціальна техніка ‒ 998 (+7).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Авіація Сил оборони України завдала 7 ударів по росіянах – Генштаб

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