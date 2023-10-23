Ще плюс 870 окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 294 799 осіб, 5093 танки та сотень одиниць іншої військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.10.23 орієнтовно склали:
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- особового складу ‒ близько 294799 (+870) осіб,
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- танків ‒ 5093 (+12) од,
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- бойових броньованих машин ‒ 9653 (+22) од,
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- артилерійських систем – 7057 (+25) од,
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- РСЗВ – 825 (+0) од,
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- засоби ППО ‒ 551 (+2) од,
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- літаків – 320 (+0) од,
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- гелікоптерів – 324 (+0) од,
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5345 (+6),
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- крилаті ракети ‒ 1536 (+1),
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- кораблі /катери ‒ 20 (+0) од,
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- підводні човни - 1 (+0) од,
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 9419 (+15) од,
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- спеціальна техніка ‒ 998 (+7).
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