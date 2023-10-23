Еще плюс 870 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 294 799 человек, 5093 танка и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.10.23 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 294799 (+870) человек,
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- танков - 5093 (+12) ед,
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- боевых бронированных машин - 9653 (+22) ед,
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- артиллерийских систем – 7057 (+25) ед,
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- РСЗО – 825 (+0) ед,
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- средства ПВО - 551 (+2) ед,
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- самолетов – 320 (+0) ед,
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- вертолетов – 324 (+0) ед,
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 5345 (+6),
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- крылатые ракеты - 1536 (+1),
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- корабли /катера - 20 (+0) ед,
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- подводные лодки - 1 (+0) ед,
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- автомобильной техники и автоцистерн – 9419 (+15) ед,
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- специальная техника - 998 (+7).
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