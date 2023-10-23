Еще плюс 870 оккупантов: Генштаб обновил данные о потерях врага

КИЕВ. 23 октября. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 294 799 человек, 5093 танка и сотен единиц другой военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.