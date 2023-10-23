Авіація Сил оборони України завдала 7 ударів по росіянах – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Про це у ранковому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ, передає УНН.
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Підрозділами ракетних військ ЗСУ знищено 4 артилерійські засоби противника.
Протягом минулої доби відбулося понад 90 бойових зіткнень.
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
У зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку сили оборони продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.
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