Нацгвардійці показали, як спалюють техніку росіян у районі Авдіївки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Бійці Нацгвардії знищують ворога на Авдіївському напрямку. Захисники показали, як палять техніку росіян. Про це повідомив командувач Нацгвардії Олександра Півненка в Telegram, передає УНН.
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На опублікованих кадрах показана робота спецпризначенців загону Нацгвардії "Омега". Воїни знищили ворожу техніку у районі Авдіївки, де тривають активні бої.
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Представник головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов, коментуючи прагнення рф захопити Авдіївку, заявив, що оборона Авдіївки має важливе значення з погляду захисту територій України.