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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Нацгвардійці показали, як спалюють техніку росіян у районі Авдіївки

Київ • УНН

 • 408298 перегляди

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Бійці Нацгвардії знищують ворога на Авдіївському напрямку. Захисники показали, як палять техніку росіян. Про це повідомив командувач Нацгвардії Олександра Півненка в Telegram, передає УНН.

Нацгвардійці показали, як спалюють техніку росіян у районі Авдіївки

Деталі

На опублікованих кадрах показана робота спецпризначенців загону Нацгвардії "Омега". Воїни знищили ворожу техніку у районі Авдіївки, де тривають активні бої.

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Додамо

Представник головного управління розвідки міністерства оборони України Андрій Юсов, коментуючи прагнення рф захопити Авдіївку, заявив, що оборона Авдіївки має важливе значення з погляду захисту територій України.

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