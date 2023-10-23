Нацгвардейцы показали, как сжигают технику россиян в районе Авдеевки
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Бойцы Нацгвардии уничтожают врага на Авдеевском направлении. Защитники показали, как жгут технику россиян. Об этом сообщил командующий Нацгвардии Александра Пивненко в Telegram, передает УНН.
Детали
На опубликованных кадрах показана работа спецназовцев отряда Нацгвардии "Омега". Воины уничтожили вражескую технику в районе Авдеевки, где продолжаются активные бои.
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Добавим
Представитель главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов, комментируя стремление рф захватить Авдеевку, заявил, что оборона Авдеевки имеет важное значение с точки зрения защиты территорий Украины.