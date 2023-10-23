Нацгвардейцы показали, как сжигают технику россиян в районе Авдеевки

Детали

На опубликованных кадрах показана работа спецназовцев отряда Нацгвардии "Омега". Воины уничтожили вражескую технику в районе Авдеевки, где продолжаются активные бои.

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Представитель главного управления разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов, комментируя стремление рф захватить Авдеевку, заявил, что оборона Авдеевки имеет важное значение с точки зрения защиты территорий Украины.