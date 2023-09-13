Нацгвардійці знищили танк, яким хизувалися росіяни
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Аеророзвідки 27-ої бригади Нацгвардії ліквідували російський танк Т-80БВМ. Відео опублікував у соцмережі міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, інформує УНН.
Як зазначив міністр декілька днів тому російські пропагандисти опублікували відео про «надсучасний і непробивний» танк Т-80БВМ.
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“Аеророзвідки 27-ої бригади Нацгвардії вже провели справжнє, а не постановочне випробування.
Результат: Т-80БВМ чудово горить і вибухає”, - написав міністр у Telegram.
За словами Клименка, "бійці Нацгвардії вправні і в бою, і в руйнуванні російських фейків".
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