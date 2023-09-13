Нацгвардейцы уничтожили танк, которым щеголяли россияне

Как отметил министр несколько дней назад российские пропагандисты опубликовали видео о «сверхсовременном и непробиваемом» танке Т-80БВМ.



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“Аэроразведки 27-й бригады Нацгвардии уже провели настоящее, а не постановочное испытание.

Результат: Т-80БВМ прекрасно горит и взрывается”, - написал министр в Telegram.

По словам Клименко, "бойцы Нацгвардии искусны и в бою, и в разрушении российских фейков".

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