Нацгвардейцы уничтожили танк, которым щеголяли россияне
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Аэроразведки 27-й бригады Нацгвардии ликвидировали российский танк Т-80БВМ. Видео опубликовал в соцсети министр внутренних дел Игорь Клименко, информирует УНН.
Как отметил министр несколько дней назад российские пропагандисты опубликовали видео о «сверхсовременном и непробиваемом» танке Т-80БВМ.
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“Аэроразведки 27-й бригады Нацгвардии уже провели настоящее, а не постановочное испытание.
Результат: Т-80БВМ прекрасно горит и взрывается”, - написал министр в Telegram.
По словам Клименко, "бойцы Нацгвардии искусны и в бою, и в разрушении российских фейков".
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