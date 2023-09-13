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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 55788 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

10:29 • 62462 просмотра

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13 марта, 06:36 • 105788 просмотра

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Нацгвардейцы уничтожили танк, которым щеголяли россияне

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Аэроразведки 27-й бригады Нацгвардии ликвидировали российский танк Т-80БВМ. Видео опубликовал в соцсети министр внутренних дел Игорь Клименко, информирует УНН.

Как отметил министр несколько дней назад российские пропагандисты опубликовали видео о «сверхсовременном и непробиваемом» танке Т-80БВМ.

Цитата

“Аэроразведки 27-й бригады Нацгвардии уже провели настоящее, а не постановочное испытание.
Результат: Т-80БВМ прекрасно горит и взрывается”, - написал министр в Telegram.

По словам Клименко, "бойцы Нацгвардии искусны и в бою, и в разрушении российских фейков".

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