На Бахмутському напрямку за ніч “Армія дронів” знищила ворожої техніки на мільйони доларів — Мінцифри
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. На Бахмутському напрямку за одну ніч оператори української “Армії дронів” знищили російської військової техніки на мільйони доларів. Про результати роботи військових прозвітував міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.
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“Результативна ніч на Бахмутському напрямку — оператори Армії дронів уразили російської техніки на мільйони доларів. ... Цей кейс підтверджує, що воювати дронами дешевше. Докладаємо максимальних зусиль, щоб забезпечити всю лінію фронту коптерами від Армії дронів”, — написав Федоров.
Деталі
Згідно з опублікованим Михайлом Федоровим звітом, українські оператори підрозділу CODE 9.2 знищили з допомогою військових ударних дронів самохідну артилерійську установку, протитанкову гармату типу “Рапіра” та польовий склад з боєприпасами ворога.
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Нагадаємо
У середині серпня, в рамках проєкту “Армія дронів” українським захисникам відправили на передову понад 270 ударних безпілотників Vampire.