"Антонов" створив центр безпілотників - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Українська компанія "Антонов" розширює виробництво безпілотників диверсифікуючи свій основний бізнес з виробництва вантажних літаків у відповідь на російське вторгнення. Про це повідомляє Reuters із посиланням на закриту презентацію «Укроборонпрому», пише УНН.
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Новий центр безпілотників "Антонова" було відкрито "з метою розширення можливостей виробництва безпілотних систем і надання підтримки приватним виробникам безпілотних систем з точки зору експертизи та послуг", - йдеться в презентації "Укроборонпрому".
Як повідомляється, презентація була проведена для офіційних осіб у Вашингтоні в червні.
У новому центрі "Антонова" проводитимуться аеродинамічні дослідження, будуть створюватись повнофункціональні тренажери для навчання операторів безпілотних літальних апаратів і розроблятись стандарти компонентів. Загалом у центру 26 функцій.
Зазначається, що у минулому "Антонов", що входить до складу Укроборонпрому, розробляв і будував безпілотники, в тому числі модель "Горлиця", але основним напрямком його діяльності вже давно стали вантажні літаки.
Як повідомило джерело Reuters, обізнане з планами компанії, досвід "Антонова" у виробництві вантажних літаків може бути застосований до безпілотників далекого радіусу дії. Це дасть українським збройним силам можливість наносити удари вглиб російської території.
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