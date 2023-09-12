"Антонов" создал центр беспилотников - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Украинская компания "Антонов" расширяет производство беспилотников диверсифицируя свой основной бизнес по производству грузовых самолетов в ответ на российское вторжение. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на закрытую презентацию «Укроборонпрома», пишет УНН.
Детали
Новый центр беспилотников "Антонова" был открыт "с целью расширения возможностей производства беспилотных систем и оказания поддержки частным производителям беспилотных систем с точки зрения экспертизы и услуг", - говорится в презентации "Укроборонпрома".
Как сообщается, презентация была проведена для официальных лиц в Вашингтоне в июне.
В новом центре "Антонова" будут проводиться аэродинамические исследования, будут создаваться полнофункциональные тренажеры для обучения операторов беспилотных летательных аппаратов и разрабатываться стандарты компонентов. Всего у центра 26 функций.
Отмечается, что в прошлом "Антонов", входящий в состав Укроборонпрома, разрабатывал и строил беспилотники, в том числе модель "Горлица", но основным направлением его деятельности уже давно стали грузовые самолеты.
Как сообщил источник Reuters, знакомый с планами компании, опыт "Антонова" в производстве грузовых самолетов может быть применен к беспилотникам дальнего радиуса действия. Это даст украинским вооруженным силам возможность наносить удары вглубь российской территории.
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