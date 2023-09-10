В Україні розробили ударний FPV-дрон KH-S7
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. Українські інженери у співпраці з військовими розробили новий ударний FPV-дрон KH-S7, призначений для ураження різноманітних рухомих та стаціонарних наземних цілей. Про це повідомили Сили оборони півдня України, передає УНН.
Деталі
Відомо, що дрон почали розробляти з літа 2022 року. У команду зібралися однодумці, серед яких були інженери та військові, які раніше разом цікавились та роками займалися БПЛА як хобі.
Заявлено, що FPV-дрон KH-S7 несе штатно корисну вагу в 1 кілограм на відстань 7 км.
Цитата
«Потужності вистачає і на більше, але є багато умов. За словами розробників вітчизняного БПЛА, максимально KH-S7 українські військові застосовували на дальності 9,5 кілометрів», — йдеться у повідомленні.
Додамо
За даними Мінцифри, за липень 2023 року для фронту підготовлено 3 тисячі операторів безпілотників.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Смерть з неба": Єрмак показав, як FPV дрон нещадно знищує окупантів