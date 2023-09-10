В Украине разработали ударный FPV-дрон KH-S7

Детали

Известно, что дрон начали разрабатывать с лета 2022 года. В команду собрались единомышленники, среди которых были инженеры и военные, которые ранее вместе интересовались и годами занимались БПЛА как хобби.

Заявлено, что FPV-дрон KH-S7 несет штатно полезный вес в 1 килограмм на расстояние 7 км.

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«Мощности хватает и на большее, но есть много условий. По словам разработчиков отечественного БПЛА, максимально KH-S7 украинские военные применяли на дальности 9,5 километров», — говорится в сообщении.

Добавим

По данным Минцифры, за июль 2023 года для фронта подготовлено 3 тысячи операторов беспилотников.

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