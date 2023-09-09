"Смерть з неба": Єрмак показав, як FPV дрон нещадно знищує окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак опублікував відео у якому показано, як FPV дрон бригади “Сталевий кордон” прицільно знищує російських загарбників, передає УНН.
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“FPV-камікадзе бригади «Сталевий кордон» продовжують знищувати росіян. Смерть з неба”, - підписав відео керівник Офісу президента.
Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв, що українські бійці аеророзвідки 27-ої бригади Нацгвардії уразили російську важку вогнеметну систему калібру 220-мм “Солнцепьок”.
Також Збройні Сили України знищили склад військового спорядження окупантів у Донецькій області.