"Смерть с неба": Ермак показал, как FPV дрон беспощадно уничтожает оккупантов
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал видео в котором показано, как FPV дрон бригады “Стальной кордон” прицельно уничтожает российских захватчиков, передает УНН.
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“FPV-камикадзе бригады «Стальной кордон» продолжают уничтожать россиян. Смерть с неба”, - подписал видео руководитель Офиса президента.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что украинские бойцы аэроразведки 27-й бригады Нацгвардии поразили российскую тяжелую огнеметную систему калибра 220-мм “Солнцепёк”.
Также Вооруженные Силы Украины уничтожили склад военного снаряжения оккупантов в Донецкой области.