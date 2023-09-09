"Смерть с неба": Ермак показал, как FPV дрон беспощадно уничтожает оккупантов

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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

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13 марта, 10:29 • 65885 просмотра

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Киев • УНН

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал видео в котором показано, как FPV дрон бригады “Стальной кордон” прицельно уничтожает российских захватчиков, передает УНН

Цитата

“FPV-камикадзе бригады «Стальной кордон» продолжают уничтожать россиян. Смерть с неба”, - подписал видео руководитель Офиса президента.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что украинские бойцы аэроразведки 27-й бригады Нацгвардии поразили российскую тяжелую огнеметную систему калибра 220-мм “Солнцепёк”. 

Также Вооруженные Силы Украины уничтожили склад военного снаряжения оккупантов в Донецкой области. 

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