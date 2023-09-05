ЗСУ знищили військовий склад росіян на Донеччині: видовищне відео

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Ворожий склад військового спорядження загарбників розміщувався поблизу смт Миронівський.

Близько 14:30 5 вересня його знищили українські зенітники, та зафільмували це на відео дроном.

Нагадаємо

Раніше УНН показав, як на одній з ділянок фронту Донецької області нацгвардійці з бригади оперативного призначення “Рубіж” знищили ворожу 23-мм зенітну установку.