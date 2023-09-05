ВСУ уничтожили военный состав россиян в Донецкой области: зрелищное видео

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путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 101289 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

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13 марта, 13:40 • 102165 просмотра

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13 марта, 13:25 • 90813 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 85394 просмотра

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13 марта, 06:36 • 108223 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

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Киев • УНН

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КИЕВ. 5 сентября. УНН. Вооруженные Силы Украины уничтожили склад военного снаряжения оккупантов в Донецкой области. Об этом сообщили в СтратКом ВСУ, передает УНН.

Детали

Вражеский склад военного снаряжения захватчиков размещался вблизи пгт Мироновский.

Около 14:30 5 сентября его уничтожили украинские зенитчики, и сняли это на видео дроном.

Напомним

Ранее УНН показал, как на одном из участков фронта Донецкой области нацгвардейцы из бригады оперативного назначения “Рубеж” уничтожили вражескую 23-мм зенитную установку.

Украинские Национальные Новости

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