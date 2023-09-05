ВСУ уничтожили военный состав россиян в Донецкой области: зрелищное видео

Детали

Вражеский склад военного снаряжения захватчиков размещался вблизи пгт Мироновский.

Около 14:30 5 сентября его уничтожили украинские зенитчики, и сняли это на видео дроном.

Напомним

Ранее УНН показал, как на одном из участков фронта Донецкой области нацгвардейцы из бригады оперативного назначения “Рубеж” уничтожили вражескую 23-мм зенитную установку.