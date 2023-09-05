ВСУ уничтожили военный состав россиян в Донецкой области: зрелищное видео
Киев • УНН
КИЕВ. 5 сентября. УНН. Вооруженные Силы Украины уничтожили склад военного снаряжения оккупантов в Донецкой области. Об этом сообщили в СтратКом ВСУ, передает УНН.
Детали
Вражеский склад военного снаряжения захватчиков размещался вблизи пгт Мироновский.
Около 14:30 5 сентября его уничтожили украинские зенитчики, и сняли это на видео дроном.
Напомним
Ранее УНН показал, как на одном из участков фронта Донецкой области нацгвардейцы из бригады оперативного назначения “Рубеж” уничтожили вражескую 23-мм зенитную установку.