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Нацгвардійці на Донеччині знищили ворожу 23-мм зенітну установку

Нацгвардійці на Донеччині знищили ворожу 23-мм зенітну установку

Київ • УНН

 • 392454 перегляди

КИЇВ. 5 вересня. УНН. Бійці 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України "Рубіж" знищили ворожу 23-мм зенітну установку (ЗУ-23-2) на одній з ділянок фронту Донецької області. Про це пише УНН, посилаючись на Telegram командувача НГУ Олександра Півненка.

Цитата

"Бійці 4-ї бригади оперативного призначення НГУ "Рубіж" у складі Сил оборони ефективно виконують завдання та утримують визначені ділянки фронту на Донеччині. Знищують живу силу і вогневі засоби противника. На відео знищення ворожої 23-мм зенітної установки (ЗУ-23-2)", - зазначив Півненко.

Деталі

Він зазначив, що цю радянську установку ворог використовує для ураження повітряних цілей на невеликих висотах, зокрема дронів, легкоброньованої техніки та піхоти.

"Вполювати її не завжди легко, бо вони рідко залишаються на одному місці на передовій. Але наші військовослужбовці щодня вистежують місця скупчення особового складу противника, техніки, складів БК і пунктів управління", - резюмував командувач.

Півненко нагадав, що протягом минулого тижня гвардійці в районі ведення бойових дій знищили 33 артилерійські системи ворога, чотири міномети, один ЗРК та один російський ТОС-1А "Солнцепек".

Нагадаємо

Т.в.о. директора департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович 31 серпня повідомив, що на Харківщині нацгвардійці знищили зенітно-ракетні комплекси окупантів "БУК" та "Солнцепьок".

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