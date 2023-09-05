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Нацгвардейцы в Донецкой области уничтожили вражескую 23-мм зенитную установку

Нацгвардейцы в Донецкой области уничтожили вражескую 23-мм зенитную установку

Киев • УНН

 • 392449 просмотра

КИЕВ. 5 сентября. УНН. Бойцы 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины "Рубеж" уничтожили вражескую 23-мм зенитную установку (ЗУ-23-2) на одном из участков фронта Донецкой области. Об этом пишет УНН, ссылаясь на Telegram командующего НГУ Александра Пивненко.

Цитата

"Бойцы 4-й бригады оперативного назначения НГУ "Рубеж" в составе Сил обороны эффективно выполняют задачи и удерживают определенные участки фронта в Донецкой области. Уничтожают живую силу и огневые средства противника. На видео уничтожение вражеской 23-мм зенитной установки (ЗУ-23-2)", - отметил Пивненко.

Детали

Он добавил, что эту советскую установку враг использует для поражения воздушных целей на небольших высотах, в частности дронов, легкобронированной техники и пехоты.

"Поймать ее не всегда легко, потому что они редко остаются на одном месте на передовой. Но наши военнослужащие ежедневно выслеживают места скопления личного состава противника, техники, складов БК и пунктов управления", - резюмировал командующий.

Пивненко напомнил, что в течение прошлой недели гвардейцы в районе ведения боевых действий уничтожили 33 артиллерийские системы врага, четыре миномета, один ЗРК и один российский ТОС-1А "Солнцепек".

Напомним

В.и.о. директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович 31 августа сообщил, что на Харьковщине нацгвардейцы уничтожили зенитно-ракетные комплексы оккупантов "БУК" и "Солнцепёк".

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