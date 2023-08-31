Нацгвардійці знищили "БУК" та "Солнцепьок" росіян на Куп’янському напрямку

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“Вчора ввечері у ході виконання бойового завдання на Куп’янському напрямку зведена тактична група спеціального призначення виявила і уразила баражуючим боєприпасом ЗРК „БУК“ противника”, — сказав Микола Уршалович.

За його словами, інший підрозділ спецпризначення на цьому ж напрямку в ході розвідувально-ударних дій виявив та за допомогою FPV дрона уразив ТОС-1А “Солнцепьок”.

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