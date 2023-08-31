Нацгвардейцы уничтожили "БУК" и "Солнцепек" россиян на Купянском направлении

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“Вчера вечером в ходе выполнения боевой задачи на Купянском направлении сводная тактическая группа специального назначения обнаружила и поразила барражирующим боеприпасом ЗРК „БУК“ противника”, — сказал Николай Уршалович.

По его словам, другое подразделение спецназначения на этом же направлении в ходе разведывательно-ударных действий обнаружило и с помощью FPV дрона поразило ТОС-1А “Солнцепёк”.

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