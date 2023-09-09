Українські аеророзвідники "припекли" російський “Солнцепьок”
Київ • УНН
КИЇВ. 9 вересня. УНН. Українські бійці аеророзвідки 27-ої бригади Нацгвардії уразили російську важку вогнеметну систему калібру 220-мм “Солнцепьок”. Відповідне відео опублікував міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає УНН.
Цитата
“Припекли „Солнцепек“. Аеророзвідка 27-ої бригади Нацгвардії у дії. Працюємо системно по техніці ворога”, — підписав відео Клименко.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що Збройні Сили України знищили склад військового спорядження окупантів у Донецькій області.