Украинские аэроразведчики "припекли" российский "Солнцепёк"
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Украинские бойцы аэроразведки 27-й бригады Нацгвардии поразили российскую тяжелую огнеметную систему калибра 220-мм “Солнцепёк”. Соответствующее видео опубликовал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает УНН.
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“Припекли „Солнцепек“. Аэроразведка 27-й бригады Нацгвардии в действии. Работаем системно по технике врага”, — подписал видео Клименко.
Напомним
Ранее сообщалось, что Вооруженные Силы Украины уничтожили склад военного снаряжения оккупантов в Донецкой области.