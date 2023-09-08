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За місяць для фронту підготовлено 3 тисячі операторів БпЛА - Мінцифри

За місяць для фронту підготовлено 3 тисячі операторів БпЛА - Мінцифри

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 вересня. УНН. Армія дронів підготувала 3 тисячі бійців за липень. Загалом під час першого етапу підготовки підготували 10 тисяч професійних операторів і планується ще стільки ж, повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.

Деталі

Операторів БпЛА на фронті за липень стало на 3 тисячі більше. Воїни пройшли теоретичну та практичну підготовку. Навчилися керувати розвідувальними коптерами, FPV-дронами та літаками-бомберами. Склали фінальний іспит — і вже готові уражати російську техніку на передовій.

"І це лише початок. Загалом плануємо навчити 10 тисяч пілотів під час другого етапу, який запустили в червні. Під час першого підготували 10 тисяч професійних операторів", - повідомив Федоров.

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Зараз до Армії дронів доєдналося ще 5 шкіл. Вони навчають операторів бути непомітними в найгарячіших місцях, вести розвідку та влучати в ціль.

"Навчання — топпріоритет Армії дронів. Тільки професійні оператори можуть ефективно використовувати функціонал дрона для розвідки, коригування артилерії та ураження техніки росіян. Продовжуємо працювати, щоб воїни мали більше дронів і вміли якісно ними керувати", - додав міністр.

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