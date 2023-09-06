Оператори Армії дронів за літо уразили понад 1200 одиниць техніки росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. За останні три місяці оператори Армії дронів уразили 1 280 одиниць техніки росіян. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, пише УНН.
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«Ударні роти БПЛА Армії дронів уразили 1 280 одиниць російської техніки за три місяці. Серед ураженого — броньовані авто, гармати, вантажівки, міномети, особовий склад та опорні пункти», - написав Федоров у Telegram.
За його словами, з Армією дронів сформували вже 17 ударних рот БПЛА. Вони працюють за новою доктриною використання безпілотників на фронті та мають новий підхід до навчання й менеджменту.
Доповнення
4 вересня Федоров повідомив, що за минулий тиждень оператори Армії дронів уразили 189 одиниць техніки росіян на мільйони доларів.